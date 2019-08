Fjoerwurk op brulloft Terherne mei net

Wêr't it brulloftsfeest presys holden wurde soe, is net bekend.

FUMO blokkearre de fjoerwurksjo ôfrûne moandei mei in e-mail oan de organisator. Dat barde op advys fan de brânwacht, dy't oanjoech dat er op it stuit faze 2 jildt yn Fryslân. Dat betsjut dat it risiko op in natuerbrân grutter is as normaal.

De organisator fan it brulloftsfeest is in bedriuw út it Dútske Kleve. Dat wie nei de Ried fan Steat stapt fanwegen de e-mail fan de FUMO, mar hat dus gjin gelyk krigen. De FUMO falt ûnder ferantwurdlikheid fan de Deputearre Steaten fan Fryslân.