LIVE: Hurde wyn pleaget skûtsjes by De Lemmer

Mei noch trije wedstriden te gean is it spannend yn de top fan it klassemint fan de SKS. Hearrenfean giet oan de lieding, mar de foarsprong op De Lemmer is minder as in punt. Soe De Lemmer it thúsfoardiel benutte kinne?

Hjirûnder is de wedstriid rjochtstreeks te sjen.