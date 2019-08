Twadde list Freule klear: noch alve partoeren yn de race

Op de earste list wûn topfavoryt Berltsum al mei skjinne fiif earsten fan Ingelum en op de twadde list fersloegen se Kimswert. Dat partoer waard ek ta de favoriten rekkene, mar pakte mar in spul: 5-2 6-6 foar Allard van Wigcheren, Thomas Dijkstra en Rink Rutmer Sterk.

Winsum begûn de dei noch muoisum, mar hie op de twadde list de smaak te pakken: Nijewier-Mitselwier-Easternijtsjerk pakte gjin buordsje tsjin Jelke Greidanus, Hessel Postma en Gosse de Haan: 5-0 6-4.

Ek Sint-Jabik, dat yn de earste omloop foar in ferrassing soarge tsjin Dronryp, is wer in omloop fierder. Jesse Kroondijk, Wesley van der Vaart en Verry van der Meer wûnen mei 5-0 6-6 fan Harns.