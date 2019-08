Blommen by 100 jier âld grêf op Noarderbegraafplak yn Ljouwert

Dy begraffenis is dizze woansdei eksakt in iuw lyn. Doe koe men noch net witte dat it begraafplak útgroeie soe ta it belangrykste begraafplak fan Ljouwert.

Wethâlder Sjoerd Feitsma hat it blomstik dellein. Der wienen ek in pear famyljeleden by oanwêzich.