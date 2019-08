Snits is klear foar Hurdsyldei; tal fan frijwilligers yn it spier

"Der binne wol sa'n 80 frijwilligers en dy moatte iten hawwe. It is in hiele regelerij, ik begjin om sân oere moarns oant sân oere jûns. Arbotechnysk is it net ferantwurde", laket Theo Otter. Fanwege in stjergefal yn de organisaasje is er koartlyn frege om it wurk oer te nimmen.

"Ben Overkamp die dit wurk hjir by de toer al in jier of fiif, seis. Hy is hommels ferstoarn en doe wie ien nedich. En ik bin krekt mei pensjoen, dus ha it wol oan tiid. It is sturtswylje."

It stjergefal hie in soad ympakt op de organisaasje. "Doe't de Snitswike sneon begûn, ha we der by stilstien. Ik sei, we kinne net samar begjinne, dus we ha earst even praat. Dat wie bêst emosjoneel. Mar de tocht moat ek wer begjinne, de sinne giet altyd wer op."