LIVEBLOG Freulepartij 2019: Topfavoryt Dronryp derút mei alles oan 'e hang

De wichtischste partij fan it jier foar jonges tusken de 14 en 16 jier wurdt woansdei ferkeatst yn Wommels: de Freulepartij. Dit jier dogge 41 partoeren mei. Wa wurdt de opfolger fan Eanjum? Folgje de Freule yn dit liveblog of by op Omrop Fryslân Radio. De finale stjoere we online live út.