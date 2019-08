LIVEBLOG Freule 2019: Berltsum wint fan sterk Jellum-Bears

Berltsum wint mei 5-2 en 6-6 fan Jellum-Bears. It wie spannender as de útslach fermoeden docht. In protte earsten giene oant 6-6, mar dy buordsjes giene allegear nei Berltsum, benammen troch goed opslaan fan Thomas Dijkstra. Hy hat de foar-bêst-opslach ek oernommen.

Sint-Jabik like ek op wei nei winst. Sy stiene mei 4-2 en 6-4 foar tsjin Seisbierrum-Pitersbierru, mar dy kamen werom en pakten it earst dochs noch. No is it 4-3, noch wol yn it foardiel fan Sint-Jabik.