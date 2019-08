Bysûnder ôfskied op Concours Hippique yn Bûtenpost

Neist it skûtsjesilen by De Lemmer, it keatsen by de Freule yn Wommels en de Hurdsyldei by de Snitswike is der dizze woansdei noch in grut sportevenemint: Concours Hippique yn Bûtenpost. Tal fan dielnimmers yn ferskate klassen litte dêr fan 12.00 oere ôf har keunsten sjen.