Nederlânske kuorballers winne kwartfinale WK oertsjûgend fan Dútslân

De oare Fries yn de seleksje, Marloes Frieswijk, die dizze wedstriid net mei. LDODK-spiler Marjolijn Kroon spile de hiele wedstriid. Mei seis goals waard se topskoarer.

Oranje stiet no yn de heale finale, dêr't Sjina de tsjinstanner is. Dat lân wurdt coacht troch de Nederlanner Ben Crum. Dy wedstriid stiet oankommende tongersdei op it programma. De oare heale finale giet tusken België en Sineesk Taipei.