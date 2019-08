Hûn byt ree dea yn Alde Feanen

De foto's binne makke troch wetterrekreanten dy't it allegearre sjoen ha. Se warskôgen opspoaringsambtner Wieger Bouma en syn kollega, mar doe wie it al te let. De reebok wie al dea.

Bouma hat gjin idee wêr't de hûn wei kaam. Hy soe fan ien fan de pleatsen yn 'e omkriten weikomme kinne. It komt faker foar, in pear wike lyn ek noch: "In jong reebokje, yn de sleat, it libbe noch mar do koedest wol dúdlik de bytspoaren sjen yn de rêch en yn de kont".

"It is net tsjin te hâlden"

De Alde Feanen is in natuurgebied en hûnen meie dêr net losrinne. Mar Bouma tinkt net dat dit tsjin te hâlden is. Hy docht it wurk al jierren en sjocht net dat it minder wurdt. "Losrinnede hûnen is noch altyd oertrêding nûmer ien".

Mei it pleatsen fan de foto's hopet Bouma op in stikje bewustwurding: "Minsken moatte begripe dat dit net kin".

"Hy is gewoan fersopen"

Bouma is in echte natoerman en fynt it dan ek tryst wat der bard is: "At je je dan ek foarstelle hoe't sa'n bistje oan de ein kommen is. Je swimme hjir yn it wetter en se sitte je op 'e nekke en se bite je iderkear. Der siet wetter yn de longen, dus hy is gewoan fersopen".