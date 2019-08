Hearrenfean hellet efterstân seizoenskaarten yn, Cambuur foar op skema

SC Hearrenfean hat oant no ta minder seizoenskaarten ferkocht as in jier lyn. De teller stiet oant no ta op sa'n 11.500. Dat binne fiifhûndert minder as in jier ferlyn. Dochs is direkteur Cees Roozemond noch wol optimistysk, want de ôfrûne dagen binne der al fiifhûndert seizoenskaarthâlders bykaam.