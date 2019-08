Partoer PC-winners útelkoar, nije partoeren yn 2020

De leeftiid fan syn nije maten hat der ek mei te krijen. "Sy binne wat jonger as my. Ik sjoch ek nei de takomst. Stel, it rint goed, dan ha je foar de takomst ek in moai partoer."

It keatsseizoen is lykwols noch net dien, en dus stean Bergsma, Hiemstra en Wassenaar noch wol in pear kear mei-inoar op it fjild. "De earste kear dat we elkoar wer sjogge, sil it wol even apart wêze", tinkt Bergsma. "Mar der bart elk jier wol wat mei de 'stellerij'. We meitsje in praatsje en stekke dan de koppen wer byelkoar. As we op it fjild stean, wolle we allegear wer winne."

Foarige wike wûn Bergsma mei Hiemstra en Wassenaar de belangrykste keatswedstriid fan it jier.