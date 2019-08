Ynwenners Wetsens binne net bliid mei pealtsjes op tsjerkhôf

Douwe Streektstra is ien fan de frijwilligers fan de PKN-gemeente Dokkum-Ealsum-Wetsens dy't de pealtsjes yn de grûn slacht. Hy sprekt op persoanlike titel en fynt it goede saak dat se der komme, want "as minsken hjir komme, witte se fuortendaliks wêr't se wêze moatte."

"Ynienen stiene de pealtsjes der"

Anne de Bruin fan de pleatslike kommisje fan de stichting Alde Fryske Tsjerken is net bliid mei wat der bart. Dêr hat er meardere redenen foar. As earste wisten se fan neat. De swarte pealtsjes fan 20 sintimeter heech mei wite buordjes derop stiene der samar ynienen. Der stean no twahûndert en it sille nei alle gedachten sawat trijehûndert wurde, seit er. De Bruin begrypt de registraasje en fynt it ek wichtich, mar de proseduere, dat se fan neat wisten, kart er net goed. Yn de tsjerke fan Wetsens binne wol gauris aktiviteiten en se krije in soad reaksjes fan minsken dy't de pealtsjes freeslik fine.

Fierders kinst it tsjerkhôf minder goed ûnderhâlde, omdat de pealtsjes yn it paad stean by it gersmeanen. It sjocht der ek net út en boppedat it is kultuerhistoarysk net ferantwurde, seit De Bruin.