Strjitten yn Snits besiedde mei ballonnen, boargemaster wol lanlik gniisgasferbod

"Salang't der gjin ferbod is, dogge wy wat wy kinne", seit De Vries. "Dat is hanthavenje op ferkeap op strjitte."

"Gjin warskôging, mar fuortendaliks in bekeuring", seit se. Dat is de wize hoe't de gemeente op dit stuit kontrôle besiket te hâlden op it gebrûk fan gniisgas. Mar it ferbieden fan de ferkeap yn de hoareka of fan jongerein oaninoar kinst as gemeente net dwaan.