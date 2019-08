Ferdieldheid oer ferkeap en brûken fan gniisgas yn Snitswike

Net alle jongeren binne sljocht op de ballonnen. "Ik vind het echt verschrikkelijk. Het is algemeen bekend dat het slecht voor je is en dat je even geen zuurstof in je hersenen krijgt", fertelt in jonge op strjitte. Hy hat noch nea in ballon hân, mar komt eefkes letter werom mei in ballon om it te besykjen.