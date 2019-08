Blommen op it earste grêf begraafplak Ljouwert

Yn de hûndert jier dêrnei is de Noorderbegraafplaats útgroeid ta it belangrykste hôf fan Ljouwert. De gemeente wol stilstean by it it hûndertjierrich bestean fan it hôf.

Wethâlder Feitsma leit dêrom woansdei in blomstik op it grêf fan frou Wielinga-Vergonet. Dêr is ek famylje fan har by, en meiwurkers fan it begraafplak.