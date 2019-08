Kollum: "Hardseildach"

Hardseildach het foar mij alles te maken met myn stad in augustus wannear't de kermes op ut Martiniplein staat. Nyt dat ik ok mar wat met de kermes hew. Ik mut der eigenlek nyt sufeul mear fan hewwe. Dat het trouwens niks met myn Kalvinistise achtergroan te maken. Ik fyn der gewoan nyt sufeul mear an, dy kakefoany fan gelúd, ik hou der nyt fan mar ik gun ut de lui dy't ut wel moai fine heel graach. Froeger as jonkje fon ik ut wel spannend at de kermes wear in Sneek was:

Regenbooch

de earste week

fan augustus

en dan de woënsdachavens

Op ut Martiniplein

bij de groate sweef

dúwde ut kermèsfòlk

gillende mokkels

omhooch

en wij as snòtjonkjes mar kieke

naar onderbroeken

in alle kleuren fan 'e regenbooch.

Dat sal ut wel weest hewwe wat oans naar de kermes trok, ondanks dat myn streng Griffemearde Drentse opoe altyd waarskúwde dat ut un plak fan ferderf was, dêr't de dúvel woande. Hoe kwam se der bij nyt je?!

Trouwens sij nyt allienech hoar. At ut Hardseildach was en dat ferhaal hew ik fan hoaren en sêgen, was ut flak en foar de Tweede Weareldoarlòch gewoante dat de Sneker Griffemearden der met de jeugd op út trokken. Se gingen dan naar 'stille waatren', naar rustege oarden om su te foarkommen dat de jeugd sich in ut weareldse fermaak fan de kermes storte sú.

Kom dêr teugenwoardech nòch us om. Oulopen Sneekweek kwam ik hieltyd mear jongeren teugen met fleurege ballontsjes, ok wear in alle kleuren fan'e regenbooch. In myn onnoazelheid had ik ut earst nòch nyt eens in de gaten dat ut om spesiale ballonnen ging. Tòt ik sach dat se dyn ballonnen met slachroomspuit tussen de lippen namen en ut lachgas rikelek floeide. Se lagen wel un minút lang in un deuk. De slappe lach om niks! Is't nyt wat, sukke gekke kyndes?!

Mòrren is ut dus Hardseildach en un bitsje Sneker is dan te finen op ut Starteilaan dat met un hypermoderne pont ok foar nyt-seilers te bereiken is. At ik Jelmer de pontbaas siën, mut ik altyd denke an de timmermanssoan út Nazareth. Allienech dy witte waperende bos haar al fan um. Wat un fleurege kearel is dat. Dy kòrte overtòcht op Jelmer syn KWS-pont is un besoekje an wat fandaach ut episentrum fan de weareld is, al mear as weard.

En de betekenis fan Hardseildach? Na de Fraanse tiid wurdde der in 1814 un seiltòcht fanút Sneek naar Joure houden Dat was toen bekend wurdde dat de Sneker Jacob Sjoukes Visser deserteard was út Fraanse krijchsdiënst en feilech in de Flecke ankommen was.

Dy optòcht naar Joure fiel su in de smaak dat der nòch elk jaar op dizze dach seilwedstriden houden wurdde. Of se toen ok al ballontsjes hadden weet ik nyt, ut sú sumar kanne. Want Snekers houwe fan lache! Ik wêns idereen un gouden Harseildach, ok de minsen dy't der nyt naar toe gaan."