Fjirde kontenerbrân yn Drachten yn ien wike

In foarbygonger seach dat de kontener yn de brân stie en warskôge de plysje. Dy hat de brân dwêst mei in amer wetter. De plysje hat in buertûndersyk dien. Hoe't de brân ûntstean koe, is net bekend, mar brânstichting wurdt net útsletten.

Ferline wike stie op tongersdei in papierkontener op de Bergleane yn 'e brân. Op woansdei kaam der in melding oer twa konteners oan de Dwarswyk. Ek tiisdei wie it raak op twa pakken; de kontener oan de Noarderdwersfeart en de oare oan De Leijen.

Nei oanlieding hjirfan giet de plysje mear tafersjoch hâlden yn Drachten.