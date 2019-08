Organisaasje Freule siket fjouwer âlde dielnimmerslisten

Hofstra hat wol in idee hoe't it kin dat de listen fuort binne. "Ik tink sels dat de earste wedstriid in leuk inisjatyf wie. Dan kinst dy ôffreegje of de listen der wol wiene.

En rûn de oarloch is it nedige fuortrekke."

Mei dizze oprop hopet Hofstra dat hy minsken bûten Fryslân ek berikke kin. "Troch ynternet kin it dat minsken sizze: dat ha ik noch yn in skuondoaze te litten. Alles is mooglik."