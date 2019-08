Personiel Noorderbreedte krijt mear romte om beslissingen te meitsjen

Net allinnich mear de direksje mar ek it persoaniel sil romte krije om beslissingen te meitsjen. En dat soarget foar in folsleine kultueromslach binnen it bedriuw, dy't wol even wennen is. "Wij zijn gewend om de regels op te leggen", fertelt lid fan de Ried fan Bestjoer fan Noorderbreedte Henri Janssen. "Als je dit gaat veranderen, dan vraagt dat veel ons en van de medewerkers."