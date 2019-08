FIDEO: Concours Hippique drok mei tariedings

Jan Folkert de Vries organiseearret it konkoers no foar it tredde jier. "Myn oerpake wie yn 1954 ien fan de oprjochters fan it Concours Hippique yn Bûtenpost", seit er. De Vries is sels net echt in hynderman. Syn pake en oerpake wiene dat wol. "Ik fyn de Fryske hynders it moaist", seit er.

It Concours wol him ûnder oare ûnderskiede mei oerdekte tribunes. Dy hawwe se no al opboud. "Fierder is it in moai konkoers om't it midden yn it doarp is", seit De Vries.

Foar de tariedings binne de tinten al opsetten, de ring útsetten, de reklamebuorden ophong en de tinte foar de catering stiet der ek al. "We moate noch it tintjse foar de sjuery yn de ring pleatse, en de standsjes foar sponsoaren, mar we lizze moai op skema".

It gers fan it Mejonsmafjild is grien. Dat wie net maklik, mei de drûchte. "We hawwe minsken ynsetten dy't it fjild wikenlang besproeid ha", seit De Vries.