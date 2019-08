Fryslân Fêstlein: "Mei hichtefrees op de toer fan It Amelân"

Mei hichtefrees op de toer

Op de foto sjogge we fakânsjehúskes tusken Hollum en de Noardsee en foar my is dizze foto is hiel bysûnder omdat er fan de toer fan It Amelân ôf makke is," sa fertelt Renny grutsk. "Ik bin as de dea foar hichten, dus wie it hiel wat om op sa'n toer te klimmen. Dan moatst dy der wol efkes oer hinne sette."

Stien yn de búk

De tocht omheech wie dan ek in hiele ûndernimming. "Myn man en ik hawwe der wol lang oer dien. Ik moast hieltyd efkes ophâlde en sykhelje. It kâlde swit yn de hantsjes en mei it ferstân op nul. Sa haw ik it helle. Mar dat omheech klimmen dochst echt mei in stien yn de búk, want je hawwe de eangst wol."