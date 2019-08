CNV sil mei personiel en direksje Hartman yn petear oer oernameplan

Hartman waard twa jier lyn ferkocht oan de Fruit Farm Group. Mar dat waard noait in sukses. Under in nij management waarden miljoeneferliezen makke. Nei in reorganisaasje liket it dit jier wer de goeie kant út te gean. En dat is foar de Fruit Farm Group ek de reden om Hartman yn de etalaazje te setten.

Bernard Zijlstra fan it CNV wie net op de hichte fan de plannen. Hy is moandeitemoarn bypraat en sil tiisdei nei it bedriuw ta. "Ik heb een afspraak met de directie en zal met de medewerkers praten over de inhoudelijke gevolgen."

Wat dy krekt wêze sille, kin er noch net sizze. "Vooralsnog lijken de gevolgen niet aanwezig, maar je weet nooit. Het is afwachten. Onze insteek was en is nog steeds: behoud van werk en arbeidsrust."