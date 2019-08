Sportcast diel 2: "Litte we no net de polonêze rinne"

Winst Hearrenfean jout hoop

"Litte we no net de polonêze rinne. Heracles wie no net bepaald goed", sa begjint Arjen de Boer. "Hearrenfean wûn ferline jier ek knap de earste útwedstriid fan it seizoen yn Zwolle en we witte hoe't it seizoen ferrûn is."

"Dat is wier", seit Roelof de Vries. "Mar it jout wol hoop. Bruijn wie echt goed, Van Bergen is in groeibriljant en ferdigenjend stie it benammen sintraal lang om let wer ris goed."