Hearrenfean pakt kopposysje nei slachfjild op Hegemer Mar

Hearrenfean wie as earste om de boppeste tonne, en joech de wedstriid net mear út hannen. Skipper Sytze Brouwer hat in prachtige wedstriid syld. "Ja, geweldich! Fanút de start rûn it fantastysk."

"Ast foarop leist, dan hast in foardiel. De oaren binne mei mekoar yn de striid, en je kinne sels it koartste paad sile."

Hearrenfean is no koprinner yn it klassemint, "Dat is moai foar no, mar we ha noch trije wedstriden te gean. We moatte der iderkear goed by sitte, as we kampioen wurde wolle."

Reade en griene flaggen

Achter Hearrenfean wie it in slachfjild, mei in protte reade flaggen. Foar de folgers wie it hast net by te hâlden. Grou, Akkrum, Earnewâld, Drachten, De Jouwer, Ljouwert, Langwar en de Súdwesthoeke hiene allegearre in protestflagge yn it want.

Neffens analist Eelke Dykstra is dat in nije tendins by de SKS. "Se sile folle mear op de regels. Dat sjogge we al fanôf de earste dei fan dit kampioenskip."

By de ûndertonne kamen Drachten en de Súdwesthoeke tsjin mekoar oan. Beide skippers protestearren, en beide krigen se 14 punten.