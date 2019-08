SC Cambuur hellet mei Delano Ladan nije spits

SC Cambuur hat yn Delano Ladan in nije spits fûn. Hy komt oer fan ADO Den Haag. De hântekenings binne moandei set, befêstiget technysk manager Foeke Booy. Ladan tekenet foar twa jier yn Ljouwert, mei in opsje foar noch in seizoen. De klup makket dat letter moandeitemiddei bekend.