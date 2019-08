Twa kear safolle dûkslachtoffers nei Antonius sikehûs yn Snits

Der binne twa kear safolle dûkslachtoffers binnen brocht by in spesjale ôfdieling yn it Antonius sikehûs yn Snits yn fergeliking mei ferline jier. Hoefolle slachtoffers it krekt binne kin it sikehûs net sizze. Mar neffens René Groot fan it Antionius sikehûs komt it trochdat de dûkers te faak dûke en mear de spanning opsykje.