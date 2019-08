Fûgeltsjelân soarget foar blommepracht yn Noard-Fryslân

Boer Klaas Osinga fan Westernijtsjerk hat 15 prosint fan syn perseel beskikber steld foar it projekt. "Ik woe wat mear foar de natuer dwaan en it sjocht der moai út. In soad minsken meitsje foto's fan de kleuren fan de blommen."

"Agrarisch Collectief Waadrâne is yn 2016 begûn mei dit behear", fertelt Corrie Terpstra fan it kollektyf. "We sjogge no de positive resultaten. De fûgels briede massaal en winters komme in soad fûgels op de siedden ôf, mar ek ynsekten komme der op ôf. En it sjocht der fleurich út. Minsken wurdearje it bot dat boeren dit dogge."

No't de boeren de resultaten sjogge, komt der mear belangstelling. "We wolle graach útwreidzje nei It Bilt. Mei de ekskurzjes wolle we de boargers útlizze wat we dogge en wat de funksje is fan dit behear foar de boerelânfûgels."