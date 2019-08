Folle mear leppelbekken yn de Westerplas op Skiermûntseach

It giet ek goed mei de oare leppelbekken op it Waad. Der binne 1130 leppelbekken telt; 34 mear as ferline jier. De Goeij: "Het leek er op een paar plekken op dat het slecht was. Vlieland dacht bijvoorbeeld dat er veel minder waren. Maar uiteindelijk waren het er maar twee minder dan vorig jaar." Eins dogge allinnich Amelân en Skylge it minder as ferline jier.