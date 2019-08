Noch hieltyd gjin dúdlikheid oer ferkeap glêstúnboubedriuw Hartman

"As de reorganisaasje sa as dy no ynset is trochgean kin en as der ekstra jild komt, dan kin it allinnich mar foardielich wêze", tinkt de Boer. "Wêr't je net oan tinke moatte is dat der wer in partij komt dy't krekt as de Fruit Farm Group it tsjil opnij út fine wol en managers ynset. Dan is it net geunstich. Mar der wurdt fan út gong dat dit net oan de oarder is."