Mûzepleach wreidet út en de pompen binne op

De boere-organisaasje rôp koartlyn mei Wetterskip Fryslân de boeren op om wurk te meitsjen fan de bestriding troch wetter op it lân te pompen. Dat hat fertuten dien, mar der is hast net mear oan pompen te kommen. Dêrom is no de Facebookside 'Boer zoekt Pomp' opsetten.

De gearwurking tusken boeren kin ek in slach better om de bisten effektiver te bestriden, fine de partijen. Sterkenburgh ferwachtet dat úteinlik de merk wol reagearje sil op it grutte ferlet oan pompen.