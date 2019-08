Steenstra en syn maten steane der gewoan wer: "Neat oars as oars dien"

It klinkt gek út de mûle fan de bêste keatser fan de lêste jierren, dy't sawat alles wint útsein de wichtichste partij fan it jier. "Mar it is echt sa. Yn de finale woe it net. Dan geane je derôf." Dat it in 'dinkje' wurdt, dy PC, fielt Steenstra net sa. "Ik sit der net sa mei. Je witte wat je kinne. Yn de finale komt it der de lêste twa jier net út. Mar dat komt noch wol. Earder hâld ik net op."

Drege dei

Dan nei snein: winst dus foar Van der Bos, Triemstra en Steenstra, mar ienfâldich gong it net. "We ha in drege dei hân. Swier keatst, net even in pot dat it maklik gong." Hy wie stikken nei de winst yn de finale. "It is waarm en it swit o sa. Wol lekker, mar je wurde der wurch fan."