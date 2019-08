'Nij kanaal fan Terherne nei It Hearrenfean is needsaak'

Plannen foar in nij kanaal nei Hearrenfean wiene der al yn de jierren 50, mar om't doe ekstra jild frijmakke wurde moast foar de feiligens fan Seelân, nei de wettersneedramp fan 1953, is dat der nea fan kaam.

No farre der skippen út in klasse dêr't de farwei hielendal net geskikt foar is. Fanwege de krapte barre de geregeld 'hast-ûngelokken', follet Auke Rypkema oan. "It is libbensgefaarlik, om't der hast gjin romte is. En ek omdat de rekreaasjefarder net wit wat er moat!" Hy jout in foarbyld: "Lêst seach ik in sloep dy't by de slûs gewoan troch it reade ljocht fear."