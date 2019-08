Undersyk nei hanneljen plysje en 'net goed wurden' fan ferstoarne Ljouwerter (42)

De plysje krige woansdeitejûn in melding fan in fjochtpartij yn de GGZ-lokaasje Jelgershuis oan de Borniastrjitte. Dêr wie op dat stuit ek in brân yn in keamer fan ien fan de kliïnten.

Doe't de plysje by it Jelgershuis oankaam, hie it personeel fan de ynstelling ien fan de pasjinten net maklik ûnder kontrôle krije. Dat wie de 42-jierrige Ljouwerter. Hy fersette him bot, skriuwt de plysje. Nei't plysjemeiwurkers holpen, krigen se de man wol ûnder kontrôle.