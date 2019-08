Partoer Van der Bos wint wol yn Wytmarsum: 11 út 20

De finale begûn prima foar Van der Bos-en-dy. Al gau stiene se foar mei skjinne seis. Van Zwieten kaam werom oant 6-6, mar doe kaam Van der Schoot de keats net foarby, wêrtroch't it earste buordsje nei Van der Bos gie. Om't Van Zwieten dêrnei op 6-4 it perk miste, rûnen Van der Bos-en-dy út nei in spul foarsprong.

Mar it partoer fan Van Zwieten kaam werom. Mei in sitbal op 6-4 pakten se har earste buordsje en dêrnei rûn Van der Bos oer de opslachline op 6-2, wêrtroch't it spullen gelyk wie.