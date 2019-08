Skânsrekôr benei kommen op FK fierljeppen foar jonges en famkes yn Drylts

Famkes oant en mei 12 jier

By de famkes oant en mei 12 jier is de Fryske titel foar Hylkje Hoekstra út Drylts mei 9,67 meter. Dat is in nij persoanlik rekôr. Berber Haanstra fan It Heidenskip wint sulver mei 9,19 meter. It brûns is foar Emma Klijn Velderman út Koudum.

Jonges oant en mei 12 jier

Mads Tolsma út Berltsum hat mei syn alderlêste sprong foar in geweldige ferrassing soarge by de jonges oant en mei 12 jier. Syn 11,02 meter is net allinnich in nij persoanlik rekôr, mar ek like fier as it skânsrekôr fan Wisse Broekstra. Tolsma is dus de nije Fryske kampioen. Timo van der Knaap út Drylts wurdt twadde (10,66 meter, PR) en tredde wurdt Riemer Zijlstra (10,31).