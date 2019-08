Plysje Snits warskôget foar brûken gniisgas yn Snitswike

Yn it berjocht warskôget de plysje ek foar de gefolgen fan de gniisgas foar de sûnens. De plysje skriuwt: "Een groot aantal jongeren gaat er vanuit dat er geen gevaren zijn, maar er zitten wel degelijk risico's aan het gebruik van lachgas. Besef goed wat je op het spel zet en gebruik het niet! #sneekweek"

Yn de reaksjes op it plysjeberjocht is te sjen dat der mei de Snitswike ek in ûndernimmer is dy't ballonnen ferkeapet mei in spesjale koerier. Leafhawwers kinne it ek ôfhelje.