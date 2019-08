Johnny Jansen út de skroeven: "Ik krijg wel wat foto's van de ranglijst"

Foar Botman is it de earste kear dat er yn de earedifyzje spilet. Mei Jong Ajax spile er it ôfrûne seizoen yn de earste difyzje. "Ik heb nooit geroken aan de eredivisie, maar nu is het moment daar. Ik heb er erg van genoten, het was een mooie ervaring", seit er mei in laits.

Ejuke falt yn mei goal

Hearrenfean krige freed ek al goed nijs: Chedera Ejuke, bynamme 'Chidi', krige doe te hearren dat er spylje mocht. Syn wurkfergunning wie lang om let klear. Ejuke spile it ôfrûne seizoen foar Vålerenga yn Noarwegen, mar de wurkfergunning gie fia Sweden. "Doe't ik tekene hie by Hearrenfean, moast ik werom om dat noch te regeljen", fertelt Ejuke nei de wedstriid tsjin Heracles.