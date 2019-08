SC Hearrenfean op roazen nei manjefike seizoensiepening tsjin Heracles

Flak nei it earste fluitsinjaal lei de wedstriid in pear minuten stil omdat der in hin op it fjild omspaande. It soe in protestaksje fan Heracles-fans west ha, dy't it net iens binne mei de nije namme fan it stadion. Dat wie earder it Polman-stadion, mar no is it neamd nei de sponsor. Erve Asito is de nije namme.