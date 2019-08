Meardere helptsjinsten kamen nei it plak fan it ûngelok. Der wie ûnder oare in traumahelikopter. De brânwacht hat it slachtoffer út de auto helle.

It is net dúdlik wêrtrocht't de auto tsjin de beam bedarre. De Spannumerdyk hat in skoft ôfsletten west yn ferbân mei it ûngelok, mar de dyk is yntusken wer iepen.