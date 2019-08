Lotting Freule: minder partoeren op keatspartij

Dochs is it de ferwachting dat it in spannende dei wurdt woansdei, om't der gjin partoer is wat der boppe-út stekt. "Dat is de sjarme fan de partij, en al hielendal dit seizoen. We hawwe doarpen lykas Dronryp winnen sjoen, mar ek Reduzum, Kimswert en Berltsum hawwe ôfdielingspartijen wûn."

De Freulepartij wurdt no woansdei foar de 117e kear hâlden yn Wommels.