Tennisser Sander Arends wint dûbeldspultoernoai yn Spanje

Arends en Pel wiene yn Segovia ek it heechst pleatste duo. De twa Brazilianen hiene earder dit toernoai wûn fan de nûmer twa op de pleatsingslist, mar yn de finale koene se net op 'e nij foar in ferrassing soargje.

It is de twadde toernoaiwinst op rige foar Arends en Pel. In wike lyn wiene se al de sterksten yn Tampere yn Finlân. Troch de oerwinning klimt Arends nei plak 91 op de wrâldranglist.