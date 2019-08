Follybalfroulju winne twadde olympyske kwalifikaasjewedstriid fan Kenia

Foarôf waard net ferwachte dat it Keniaanske team it de Nederlânske follybalsters dreech meitsje koe en dat blike yn de wedstriid ek. De earste set waard mei 25-17 wûn, de twadde mei 25-10. Yn de lêste set sette coach Jamie Morrison in soad oare spilers yn it fjild, werûnder Marrit Jasper. De tredde set waard ek oertsjûgjend mei 25-10 wûn.

It kwalifikaasjetoernooi bestiet út trije wedstriiden. De nûmer ien pleatst him foar de Olympyske Spelen yn Tokyo yn 2020. De earste wedstriid wûn Nederlân mei 3-0 fan België. Snein stiet de lêste en beslissende wedstriid tsjin Italië op it programma.