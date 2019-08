Concours Hippique Riis riedt him ta op jubileumedysje

De 75ste jubileumedysje fan takom jier moat noch mear minsken lûke, mei klam op de jongere besikers. It bestjoer is al dwaande mei de tariedingen. Trije sponsoaren hawwe har al melden foar in bydrage; yn oktober giet it bestjoer mei harren om tafel.

Der moatte bysûnderse aktiviteiten nei it terrein yn Harich helle wurde en dêr moatte je betiid by wêze, seit foarsitter Frederik Veltman. It publyk is loyaal en komt benammen út Súdwest-Fryslân. "It is krekt ien grutte famylje", seit dielnimmer Frits de Jong út Tsjerkgaast.