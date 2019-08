Danny Noppert ferliest heale finale Players Championship yn Dútslân

Darter Danny Noppert fan De Jouwer hat sneon yn it Dútske Hildesheim de heale finale helle op it 21e Players Championship. Dêryn ferlear er wol mei romme sifers fan Krzysztof Ratajski út Poalen: 7-1. It is de tredde kear dit jier dat Noppert in heale finale hellet op de fliertoernoaien fan de PDC.