Akkrum nimt revâns mei winst op de Iselmar, straffen foar Lemmer en Grou

Op in rûzich Iselmar wie it by eltse boeirûning in fûle striid tusken de skûtsjes. Om it earste plakje wie de earste slach foar d'Heale Moanne, dy't flak foar Akkrum as earste om de tonne sylde. Tegearre sylden Klaas Westerdijk en Pieter Meeter by de rest fan it fjild wei.

Gefjocht om earste plak

Yn de frije wyn keazen de nûmers ien en twa faak foar ferskillende rûten. Lang like it derop dat d'Heale Moanne de bêste slach te pakken hie. Mar op wei nei de tsiende boeirûning hie Akkrum de wyn goed yn de seilen en koe dy de kopposysje oernimme. Dat earste plakje koene se fêsthâlde oant de finish. In opstekker foar Pieter Meeter en syn bemanning, neidat se earder dizze wike noch twa protesten ferlern hiene. "We hebben nog steeds een zware klap gehad van twee protesten op één dag. Wat ons kampioenschap eigenlijk verspeelde. Dat je dan zo terug kan komen. Heerlijk", fertelt Meeter.