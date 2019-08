Foarsitter Ald-Meiers Partij ûntfangt bûnsynsynje fan KNKB

It ûntfangen fan de ynsynje kaam as in grutter ferrassing. "It wie kompleet ûnferwachte. Prachtich!", seit Blanksma-Dijsktra derfan. "Wy besykje der mei tegearre in sa moai mooglike wedstriid fan te meitsjen. Fan it begjin ôf ha ik der eins by belutsen west en ha ik foarsitter west."

Blanksma-Dijkstra set har altyd entûsjast yn foar de Ald-Meiers Partij. "Ik doch it mei in soad wille, ek foar it doarp. Wy binne hjir mar lyts en dat we sa'n dei hjir organisearje kinne mei elkoar, fyn ik elke kear wer geweldich."