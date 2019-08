FIDEO: Sjoch nei hoe't it SKS klassemint op 'e kop gie by Starum

De skûtsjes fan de SKS sylden sneon by Starum de sande wedstriid fan it kampioenskip. De wedstriid sette om 14.00 oere útein by de Iselmardyk. It skûtsje fan De Lemmer wie by oanfangst earste yn it klassemint, folge troch Grou en Huzum. By Starum pakte Akkrum de winst, folge troch d'Heale Moanne.

