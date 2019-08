Nyck de Vries twadde yn Formule 2-race yn Boedapest

Efter Nyck de Vries waard Jack Aitken út Ingelân tredde. Troch it twadde plak bliuwt Nyck de Vries lieder yn it klassemint. Hy hat no 192 punten. Nicholas Latifi folget mei 164 punten, in ferskil fan 22.

Sneintemoarn is de sprintrace op de Hungaroring. De earste acht koereurs fan sneon starte dan yn omkearde folchoarder. De Vries begjint dan as sande oan de race.