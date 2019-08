Frou rydt te hurd en negearret read stopljocht yn Ljouwert

Dêr bleau it net by. De faasjeduvel negearre ek noch in read stopljocht by de krusing mei de Langedeelstrjitte. De plysje hat de 58-jierrige frou oanhâlden en har rydbewiis ynnaam. De frou sil ynkoarten ek noch in rydfeardigensûndersyk ûndergean moatte.